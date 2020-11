Carolina Deslandes recordou o nascimento atribulado do filho Guilherme, hoje com quase 2 anos. Num texto publicado no Instagram, a artista sublinhou as dificuldades sentidas imediatamente a seguir ao parto do seu terceiro filho, que nasceu prematuramente.

"Disseram-me que estava tudo bem", começa por escrever Deslandes. "Depois disseram-me que precisavam de te levar. Só me lembro de gritar 'vai com o nosso filho' ao teu pai [o músico e produtor Diogo Clemente]. Ele estava aflito porque me viu desmoronar e não sabia o que fazer. Foi contigo, esteve sempre contigo", relata.

"Fiquei 6 horas a ouvir 'o seu filho vem ja' e não conseguia parar de chorar", confessa a artista, lembrando que se viu privada do contacto com Guilherme nos primeiros dias da vida deste. "Foram 8 dias. 8 dias de aquário. 8 dias em que aprendi a conduzir uma cadeira de rodas para te ir ver, depois de 3 cesarianas em 3 anos. 8 dias em que descobri que tu é que vieste para nos ensinar".

"Prematura era eu, que não sabia da forca da vida até chegares", conclui.

Carolina Deslandes apresentou recentemente um novo projeto, "Mulher", curta metragem que será divulgada a 25 de novembro e também um EP de 6 canções, que lhe serve de banda-sonora

A apresentação de "Mulher" será ao vivo, no Capitólio, em Lisboa, às 20h00. Os bilhetes já estão à venda pelo preço único de 5 euros, nos locais habituais e o valor angariado irá reverter na íntegra para a UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta.