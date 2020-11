Ao cabo de 28 anos, o programa de Conan O'Brien vai chegar ao fim.

O último episódio do popular “talk show” do chamado horário “late night ” está agendado para junho de 2021.

Porém, Conan O'Brien vai manter o seu programa “Conan Without Borders”, que continuará a ser exibido no canal TBS, e já firmou contrato com a HBO para um novo programa semanal.

“Estou muito feliz por continuar a fazer o que quer que seja que eu faço e espero que me deem uma assinatura grátis da HBO”, disse Conan O'Brien na despedida.

Conan O'Brien teve um programa na NBC entre 1993 e 2009, tendo depois sido “transferido” para a TBS, após um conflito com o também apresentador Jay Leno.