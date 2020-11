A música dos Queen já chegou ao TikTok. A partir de agora, os utilizadores desta plataforma poderão recorrer aos temas da banda britânica ao criarem os seus vídeos.

Ao todo, são dez os temas mais lendários da banda que estão agora disponíveis: “Bohemian Rhapsody”, “Another One Bites the Dust”, “Don’t Stop Me Now”, “We Will Rock You”, “Under Pressure”, “We Are the Champions”, “I Want to Break Free”, “Somebody to Love”, “Killer Queen” e “Radio Ga Ga”.

Uma conta oficial dos Queen foi também criada no TikTok, em parceria com a banda, a Universal e a Hollywood Records.

De forma a comemorar esta entrada dos Queen no TikTok, foi ainda criado um novo desafio global, com a hashtag #SingWithQueen ["cantem com os Queen"].