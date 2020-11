Para Barack Obama, antigo Presidente dos Estados Unidos, o facto de alguns rappers (como Lil Pump, na foto) terem apoiado Donald Trump na corrida à Casa Branca contribuiu para que o candidato republicano tivesse mais votos de homens negros.

“As pessoas estão a escrever sobre o facto de Trump ter tido mais votos entre os homens negros, nestas eleições, e sobre o apoio de alguns rappers. Tenho de me lembrar que a música rap tem tudo a ver com bling [ostentação de riqueza], mulheres, dinheiro. Muitos vídeos de rap usam esses elementos, que são sinónimos de sucesso para Donald Trump. Tudo é dourado. Isso acaba por permear a nossa cultura”, afirmou o norte-americano à Atlantic.

De acordo com as sondagens, 20% dos homens negros norte-americanos votaram em Trump nas eleições presidenciais deste ano, por comparação com os 18% que haviam feito essa escolha há quatro anos.

Barack Obama revelou também a playlist de canções que inspiraram a sua presidência - pode ver aqui.