Os gémeos Tim e Fred Williams, que se tornaram um fenómeno no YouTube este ano, depois de um vídeo de reação ao sucesso 'In the Air Tonight' de Phil Collins, estão novamente a dar que falar.

Desta vez, gravaram um vídeo no qual surgem a reagir ao êxito de Natal de Mariah Carey, 'All I Want For Christmas is You', que garantem estar a ouvir pela primeira vez.

Os seguidores ficaram divididos, com a grande maioria a não acreditar que nunca tinham ouvido a canção antes. "Desculpem lá, mas como é que não conhecem esta canção? Toca literalmente em todo o lado, do Halloween até ao Natal, todos os anos" é um dos comentários ao vídeo.

"Gosto muito destes miúdos, mas penso que abusaram um bocado", escreve outro seguidor, "eu também cresci num lar cristão, mas saía de casa e esta canção é basicamente inescusável. A não ser que nunca tenham ido a festas de Natal, visitado um centro comercial ou ligado a televisão durante o mês de dezembro".

Veja o vídeo.