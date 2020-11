Foram hoje anunciados mais nomes para a edição de 2021 do Festival O Sol da Caparica, marcada para os dias 12, 13, 14 e 15 de agosto, no Parque Urbano da Costa de Caparica.

“Surpreender pela diversidade e qualidade, enaltecendo a música de expressão portuguesa” é o mote d' O Sol da Caparica, que promete apresentar um cartaz “do fado ao samba e do rock à kizomba”.



Confirmados no cartaz foram agora António Zambujo, Clã, Fernando Daniel e Melim (12 de agosto), Alberto Indio (13 de agosto) e Sam the Kid com Orquestra e Orelha Negra e Twenty Fingers (14 de agosto).

Estes são os artistas já anunciados para o festival, que anunciou também o regresso da zona graffiti e o reforço das zonas zen e de gaming:

Alberto Indio, Anselmo Ralph, António Zambujo, Clã, Diogo Piçarra, Fernando Daniel, HMB, Mão Morta, Melim, Moonspell, Pablo Martins (1Kilo), Plutónio, ProfJam, Rui Orlando, Sam The Kid e Twenty Fingers