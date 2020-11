Dois meses e meio depois, foi finalmente revelada a causa de morte do DJ e produtor de música eletrónica Erick Morillo, encontrado sem vida na sua casa de Miami Beach a 1 de setembro.

Segundo o relatório médico agora conhecido e divulgado pelo site E! Online esta segunda-feira, o artista morreu devido a sobredose de anestésicos, de forma acidental: "uma intoxicação grave do anestésico cetamina", uma substância sedativa. Cita-se relatório atualizado do médico legista do condado de Miami-Dade.

Os problemas de Morillo com a cetamina e o álcool eram conhecidos, com o artista a assumir em 2017 que já tinha tentado a reabilitação por três vezes.

Morillo tinha 49 anos e estava a braços com a justiça depois de ter sido acusado de violação. Desde a sua morte, foram várias as mulheres que vieram a público falar sobre alegados abusos sexuais perpetrados pelo DJ e produtor.