Brian May, guitarrista dos britânicos Queen, diz-se chocado com o facto de Donald Trump ter tido quase metade dos eleitores norte-americanos a votar em si nas recentes eleições presidenciais, apesar de ter perdido para o candidato democrata Joe Biden.

"Ficámos chocados, aqui deste lado, por quase metade da América ter olhado para o que Donald Trump fez nos últimos quatro anos e ter querido mais", disse o músico num vídeo que partilhou com os fãs, "quer dizer, para nós é quase impossível entender isso".

No vídeo de quase 7 minutos, intitulado "porque precisamos da verdade", May diz ainda: "da forma como as coisas nos foram apresentadas pelos media, ficámos com a impressão que o homem mentiu, perseguiu e enganou constantemente, mas ainda assim 70 milhões de pessoas disseram 'OK, ele é um bom homem'".

"A conclusão a que chego é que nos devem ter sido comunicados fatos diferentes consoante o sítio onde residimos e a informação que procuramos", acrescentou ainda o músico. Veja o vídeo.