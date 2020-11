Billie Eilish criou finalmente uma conta no TikTok, a rede social do momento, e com apenas dois (hilariantes) vídeos já conquistou mais de 5 milhões de seguidores e de 33 milhões de 'gostos'.

Mantendo a tradição de escolher um nome de usuário pouco convencional, a artista norte-americana - que inicialmente se deu a conhecer no Instagram como @wherearetheavocados - abriu a conta como @coochiedestroyer5, tendo entretanto alterado para @billieeilish.

Veja abaixo os dois vídeo que já partilhou com os fãs: num enfia a cabeça do seu ukulele na boca, noutro utiliza o filtro "Time Warp Scan" para encontrar o "nariz perfeito".