Convidado do mais recente Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, Tiago Bettencourt comentou as mudanças que se têm registado na fruição da música.

“Outro dia fez 25 anos o disco 'Mellon Collie and the Infinite Sadness', que vendeu uma estupidez. É um álbum duplo, com músicas estranhíssimas pelo meio. A disponibilidade que as pessoas tinham para ouvir este disco do inicio ao fim!”, observa o músico português, que acaba de lançar o disco “2019 Rumo ao Eclipse”.

Para Tiago Bettencourt, “as pessoas perdem muito por não terem disponibilidade para ouvirem estas coisas hoje em dia”.

Ouça esta resposta, na qual o cantor-compositor defende que “a música hoje está mais vazia do que nunca”, pelos 17m 30s.