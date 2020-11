Carolina Deslandes apresentou um novo projeto, "Mulher", uma curta metragem que será divulgada a 25 de novembro e da qual se conhece agora um trailer de 1 minuto e meio.

"'Mulher' é a curta metragem que vos apresento no dia 25 de Novembro. No Dia Mundial Contra a Violência". Trata-se do primeiro guião escrito pela artista, a meias com Filipe Correia Santos, que realizou o filme. Deslandes compôs a banda-sonora e interpretou a banda sonora.

"Queria começar este texto com uma palavra bonita. Mas (irreproduzível). Estou emocionada, orgulhosa e grata. Na reta final do maior projeto da minha vida, com as pessoa mais incríveis e mais talentosas que tenho a sorte de ter por perto", começa por escrever.

"Pela primeira vez representei e dei a minha alma toda. 'Mulher' fala sobre violência, fala sobre injustiça, fala sobre liberdade, fala sobre tantas coisas. Obrigada as atrizes e atores incríveis desta curta. Obrigada a todas as mulheres que me inspiraram a fazer esta história".

Veja o trailer: