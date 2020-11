Phil Collins foi visto pela primeira vez desde as afirmações polémicas da ex-mulher, Orianne Cevey, que no decurso de processo em tribunal movido pelo vocalista dos Genesis afirmou que o músico descurou, ao longo do casamento, hábitos de higiene.

Em fotos publicadas pelo jornal inglês "The Sun", Collins, de 69 anos, é visto sentado numa cadeira de rodas. Segundo o jornal britânico, o músico encontrava-se a caminho de um ensaio com os Genesis, que no início do ano anunciaram o regresso aos palcos para uma digressão. Há vários anos que Collins se debate com incapacidade física, situação desencadeada pelo deslocamento de uma vértebra do pescoço na última reunião dos Genesis, em 2007, onde o músico ocupou a sua posição na bateria.

Collins, que foi casado durante nove anos com a designer de jóias suíça, acusa agora a ex-mulher de ocupar indevidamente a sua mansão em Miami, avaliada em 40 milhões de dólares, acusando a Cevey de extorsão. Alega igualmente que Cevey voltou a casar em segredo, estando a residir com o atual marido na mansão. Por sua vez, Cevey alega que o ex-marido lhe havia oferecido a propriedade.