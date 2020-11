Elon Musk anunciou, nas redes sociais, estar "provavelmente" infetado com o novo coronavírus.

O patrão da Tesla afirmou, no Twitter, ter realizado quatro testes rápidos à Covid-19, dois dos quais deram positivo - mas não se mostrou convencido acerca da gravidade da doença. Para Musk, a Covid-19 não passa de "uma espécie de constipação".

"Os meus sintomas foram de uma constipaçãozinha, o que não é surpresa alguma, porque um coronavírus é uma espécie de constipação", escreveu, no Twitter.

Mais tarde, Musk disse sentir-se "normal", apesar de ter sintomas há uma semana. Para o multimilionário, a sua experiência com a doença tem sido "leve", quando comparada com as "gripes e constipações brutais" que teve no passado.

Elon Musk tem causado alguma controvérsia ao longo da pandemia. No início da mesma, "previu" que os Estados Unidos "teriam perto de zero casos novos" de Covid-19 por alturas do mês de abril, e mais tarde desafiou ordens locais e reabriu a sua fábrica da Tesla na Califórnia, originando um surto localizado.