Os Metallica deram no passado sábado um concerto virtual, metade acústico, metade elétrico.

O concerto serviu para angariar fundos para a sua organização de caridade, a All Within My Hands, que se dedica a construir "comunidades sustentáveis" através da educação, da erradicação da fome e de outros "serviços locais imprescindíveis".

Gravado em San Rafael, no estado da Califórnia, este espetáculo contou ao todo com 14 canções no alinhamento, oito em formato acústico e seis em modo elétrico.

Para além dos seus próprios temas, os Metallica interpretaram ainda canções dos Deep Purple ou Bob Seger.

"Estamos muito gratos por poder fazer parte disto, e felizes por o poderem testemunhar", afirmou o guitarrista James Hetfield durante o espetáculo. "Apreciamos muito a vossa ajuda".

Confira aqui o alinhamento:

Set acústico

1. Blackened

2. Creeping Death

3. When A Blind Man Cries (Deep Purple)

4. The Unforgiven

5. Now That We’re Dead

6. Turn The Page (Bob Seger)

7. Nothing Else Matters

8. All Within My Hands

Set elétrico

9: Disposable Heroes

10. House Of The Rising Sun (The Animals)

11. Wasting My Hate

12. For Whom The Bell Tolls

13. Master Of Puppets

14. Enter Sandman