Miley Cyrus irá lançar, no próximo dia 27, o seu sétimo álbum de estúdio: "Plastic Hearts".

O disco é descrito como tendo uma sonoridade rock, influenciada por artistas como os Metallica, e conta com duas parcerias de peso nesse sentido: Billy Idol e Joan Jett.

No Instagram, a cantora partilhou o alinhamento de "Plastic Hearts", que conterá ao todo com 12 faixas, entre as quais 'Midnight Sky', single editado em agosto.

Para além de Billy Idol e de Joan Jett, Dua Lipa e Stevie Nicks (numa remistura de 'Midnight Sky') colaboraram neste álbum, produzido por nomes como Louis Bell, Mark Ronson e Andrew Wyatt.

Confira aqui o alinhamento: