Depois de na sexta-feira ter juntado mais de 100 mil espectadores no regresso dos seus 'lives' de confinamento, no já bem conhecido "Como É que o Bicho Mexe?", Bruno Nogueira voltou a pedir aos amigos que ajudassem a entreter os fãs no sábado e domingo, prometendo também regressar no próximo fim de semana, sempre às 23h.

Nuno Markl foi um dos protagonistas, não só porque falou sobre a sua nova namorada como porque resolveu apresentar a sua versão do clássico dos anos 90 'Return to Innocence', de Enigma. O radialista partilhou depois o momento no seu Instagram oficial, pedindo "imensa desculpa": "O 'Return to Innocence' dos Enigma, quando cantado por mim, fica a parecer uma série de espasmos".

Entre uma série de outros convidados, destacaram-se as participações do chef Ljubomir Stanisic, que falou sobre a manifestação dos profissionais da restauração que decorreu no sábado em Lisboa, e de Filipe Melo, que encerrou os 'lives' ao piano.

No decorrer do 'live' de sexta-feira foram angariados quase 10 mil euros para Operação Nariz Vermelho e no sábado e domingo foram contempladas com a generosidade dos espectadores as instituições Cruz Vermelha Portuguesa e a Animais de Rua.

Este novos 'lives' surgem num momento em que se sabe que o 'Bicho' de maio, "O Natal de Maio", vai ter estreia na nova plataforma da SIC, Opto, serviço de streaming a ser lançado no dia 24 de novembro.