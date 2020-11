Convidado do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, Tiago Bettencourt falou sobre o significado das letras de algumas das suas canções novas, como 'Lança', na qual canta “Não sou do rebanho, não quero ser do rebanho/não sou raposa que segue, nem o cachorro que pede”.



Incluída no novo “2019 Rumo ao Eclipse”, esta canção tem um duplo sentido, explicou Tiago Bettencourt:



“Nas redes sociais, dizem-te aquilo que tens de achar sobre determinados assuntos. E se não achares, é porque és burro”, considera. “É uma coisa muito perigosa, que faz com que muita gente se sinta pouco ouvida. Há um fecho à opinião fora do politicamente correto”.

Ouça esta resposta, na qual Tiago Bettencourt fala também sobre o facto de nunca ter pertencido a qualquer movimento. A partir dos 5 minutos: