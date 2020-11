Bob Dylan, com “Rough and Rowdy Ways”, é o autor do melhor álbum de 2020 para a revista inglesa Uncut.

Nas palavras da equipa da Uncut, o 39º álbum de estúdio de Bob Dylan prova “a contínua capacidade” do veterano, de 79 anos, de “continuar a confundir e deliciar-nos”.



Em segundo lugar está o regresso dos Fleet Foxes, “Shore”, e em terceiro “Punisher”, segundo álbum da jovem Phoebe Bridgers, de 26 anos.



Thundercat, Bill Callahan, Jarvis Cocker e Laura Marling são outros 'ocupantes' do top 10 da Uncut. Veja aqui:



1. Bob Dylan - Rough and Rowdy Ways

2. Fleet Foxes - Shore

3. Phoebe Bridgers - Punisher

4. Drive-By Truckers - The New OK

5. Thundercat - It is What It Is

6. Waxahatchee - Saint Cloud

7. Bill Callahan - Gold Record

8. Jarv Is... - Beyond the Pale

9. Shirley Collins - Heart's Ease

10. Laura Marling - Song For Our Daughter



Quanto aos vencedores do top da Rough Trade, encontram-se em 17º na lista da Uncut.