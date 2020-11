Mariza é um dos destaques da revista do Expresso desta semana, já nas bancas.

Na próxima sexta-feira, 20 de novembro, a fadista lança “Mariza Canta Amália”, disco em que interpreta exclusivamente repertório de Amália Rodrigues, acompanhada por uma orquestra dirigida pelo brasileiro Jaques Morelenbaum, que criou também os arranjos dos temas.



Nas páginas do Expresso, falámos com Mariza e também com vários protagonistas do seu percurso: João Pedro Ruela, manager e ex-marido; Herman José, cúmplice dos seus verdes anos; João Rolo, o estilista que até hoje ajuda a desenhar a sua imagem e cria os seus vestidos; Tiago Machado, autor de 'Ó Gente da Minha Terra', e também os veteranos Maria da Fé, sua mestra e madrinha, e Jorge Fernando.

Sobre a mudança que, nos últimos anos, se deu na recetividade do fado em Portugal, diz Mariza: “Há 20 anos não se ouvia fado nas rádios, não havia tanta gente jovem a cantar e a querer saber a história do fado, como se constrói e toca uma guitarra portuguesa... havia também outra forma de apresentação das cantoras”.