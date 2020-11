Lars Ulrich deu uma entrevista à revista Louder, onde revelou aqueles que são, para si, o melhor e o pior álbum dos "seus" Metallica.

Ao invés de clássicos como "Ride the Lightning" ou "Master of Puppets", o baterista elegeu "Hardwired... To Self-Destruct", o último álbum dos Metallica, como o melhor do grupo.

Para Ulrich, "Hardwired..." é o disco com o qual tem "menos problemas". Não só isso, como considera que é aquele que "representa a minha mentalidade hoje em dia".

A escolha do músico no que ao pior disco dos Metallica diz respeito é possivelmente mais controversa: "Kill 'Em All", primeiro LP dos norte-americanos.

Ainda que pense que os Metallica nunca fizeram um mau disco, Ulrich referiu-se à sonoridade de "Kill 'Em All" como algo criado "há muito tempo".

"Não encaro nenhum álbum como um erro, mas o 'Kill 'Em All' parece ter sido feito há muito tempo. Há muita energia juvenil ali. Mas estou em paz com o passado", afirmou.