O primeiro álbum, “Ten”, tinha menos de um ano e o segundo, “Vs.”, ainda estava 'no forno'. O concerto dos Pearl Jam no festival holandês Pink Pop, em 1992, foi naturalmente dominado pelas canções do disco de estreia, mas também por algumas versões e um tema do disco que chegaria no ano seguinte, 'Leash'.

Mas essas não são as únicas razões pelas quais os fãs dos Pearl Jam recordarão este espetáculo, durante o qual Eddie Vedder saltou de uma grua - da equipa televisiva que filmava a atuação - para a plateia.



De regresso a esse festival, em junho de 2018, o norte-americano explicou que, 26 anos depois, quis voltar a ver o cameraman que assistiu ao seu arriscado salto.



“Alguém me mandou um postal com uma foto minha, a saltar da [grua], e nessa foto vê-se um cameraman a olhar para mim como se me quisesse matar. E cheguei à conclusão que ele tinha todo o direito de o fazer. Nunca mais o vi e entretanto perguntei-me: que será feito dele, será que ainda está chateado?”.



“Quando tocámos em Amesterdão, conheci uma pessoa da cidade e perguntei se podíamos encontrá-lo. E conseguimos!”, contou há dois anos Eddie Vedder.



Afinal, o cameraman, que se reformou em janeiro, não estava zangado com Eddie Vedder, mas sim a ordenar aos seus colegas que segurassem a grua de forma a garantir a segurança de todos. “Ele nunca esteve zangado comigo. Sinto-me perdoado”, confessou Eddie Vedder.

Getty Images

Alinhamento do concerto



Even Flow

Why Go

Jeremy

Deep

Alive

Black

Leash

Once

Porch



Encore:



Suggestion (Fugazi)

Pulled Up (Talking Heads)

Rockin' in the Free World (Neil Young)