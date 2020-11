Em 2015, o neurologista holandês Jacob Jolij elaborou uma fórmula que permite determinar quais as canções que mais deixam as pessoas felizes, apontando uma lista de dez temas imbatíveis para esse efeito.

A lista contém canções de artistas como os Bon Jovi ou os Queen, passando pelos Beach Boys e pelos ABBA. Todas elas possuem um ritmo entre 140 e 150 BPMs (mais que a canção pop "típica", que tem em média 118 BPMs), o que, combinado com as letras e o tom, fazem delas as canções mais "boa onda" que se podem encontrar.

Confira aqui a lista, provavelmente o antídoto ideal para um 2020 bem difícil:

1. Queen, 'Don't Stop Me Now'

2. ABBA, 'Dancing Queen'

3. Beach Boys, 'Good Vibrations'

4. Billy Joel, 'Uptown Girl'

5. Survivor, 'Eye of the Tiger'

6. The Monkees, 'I'm a Believer'

7. Cyndi Lauper, 'Girls Just Want to Have Fun'

8. Bon Jovi, 'Livin' on a Prayer'

9. Gloria Gaynor, 'I Will Survive'





10. Katrina and the Waves, 'Walking on Sunshine'