"Como é Que o Bicho Mexe?", a série de diretos no Instagram que se revelou um fenómeno de audiência durante o primeiro estado de emergência, voltou na passada sexta-feira, com Bruno Nogueira ao leme. Em fins de semana de recolher obrigatório, a emissão volta para novas edições, seis meses depois de "O Natal de Maio", que coincidiu com o desconfinamento, e cinco após uma edição especial que homenageou o falecido ator Pedro Lima.

100 mil pessoas assistiram ao primeiro 'live' deste regresso, tendo sido angariados quase 10 mil euros para Operação Nariz Vermelho.

Além dos habituais 'compinchas', Nuno Markl e Filipe Melo, Nogueira recebeu o apresentador de televisão João Manzarra (a partir das ilhas Maldivas), os atores Nuno Melo, Albano Jerónimo, Joana Duarte (em direto da Austrália) e Jessica Athayde, e - entre outros - os humoristas Salvador Martinha e Beatriz Gosta. Num fim de semana marcado pelas manifestações do setor da restauração, uma das caras do protesto, o chef Ljubomir Stanisic, também marcou presença.

Este novo 'live' surge num momento em que se sabe que o 'Bicho' de maio, "O Natal de Maio", vai ter estreia na nova plataforma da SIC, Opto, serviço de streaming a ser lançado no dia 24 de novembro.