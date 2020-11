Em entrevista no Posto Emissor, podcast da BLITZ, Tiago Bettencourt revelou que tem uma relação “dúbia” com as redes sociais, que aprendeu a gerir à sua maneira.

“Não quero ser conhecido por ter uma família muito linda ou por os meus pais serem muito simpáticos, não é a minha onda”, explica o músico, que acaba de lançar o álbum “2019 Rumo ao Eclipse”.



“Acho que o mais importante devia ser a música. Há artistas que são mais influencers do que artistas. Porquê? Porque vende. Explica o facto de o primeiro Big Brother ter tido tanto sucesso. As pessoas são naturalmente cuscas”.



Pode ouvir esta resposta pelos 13m 05s.