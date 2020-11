O Insider, portal do Business Insider, elaborou uma lista com aqueles que considera serem os 20 melhores solos de bateria da história.

Da lista fazem parte bateristas por muitos considerados como os melhores de todos os tempos, como Neil Peart (Rush), Ginger Baker (Cream) ou John Bonham (Led Zeppelin), nomes do jazz, como Art Blakey e, também, Phil Collins.

Confira aqui a lista:

20. Michael Shrieve — 'Soul Sacrifice', Santana (1970)

19. Art Blakey (1959)

18. Sheila E. (2011)

17. Danny Carey — 'Chocolate Chip Trip', Tool (2019)

16. Carter Beauford — 'Say Goodbye' (2011)

15. Gene Krupa — 'Lover/Leave Us Leap' (anos 40)

14. Tony Williams (1992)

13. Bill Bruford — 'Long Distance Runaround', Yes (1989)

12. Keith Moon (1974)

11. Billy Cobham — 'Tenth Pinn' (1974)

10. Ginger Baker — 'Toad, Cream (1968)

9. Terry Bozzio — 'The Black Page #1 and #2', Frank Zappa (2008)



8. Jojo Mayer (1998)



7. Bill Kreutzmann e Mickey Hart — 'Drums', Grateful Dead (1989)



6. Steve Gadd (1989)



5. Phil Collins e Chester Thompson — 'Drum Duet/Los Endos', Genesis (1987)



4. Carl Palmer — 'Rondo', Emerson, Lake & Palmer (1970)



3. Neil Peart — 'O Baterista', Rush (2003)



2. John Bonham — 'Moby Dick', Led Zeppelin (1970)



1. Buddy Rich — 'Concert for the Americas' (1982)