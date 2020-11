Björk deu uma entrevista ao jornal The Guardian, onde apontou aqueles que são os 11 grandes discos da sua vida.

Desta lista eclética, como a própria carreira da artista islandesa, fazem parte nomes como Kate Bush ou Joni Mitchell, mulheres que também deixaram uma marca indelével na música.

A música clássica também não é esquecida por Björk, que enumera a Sinfonia No. 10 de Mahler como uma das suas obras preferidas, nem a contemporânea, com o primeiro álbum de James Blake a figurar entre as escolhas.

Confira a lista:

Thai Pop – Siamese Soul, Volume 2

Steve Reich – Tehillim; Steve Reich and Musicians

Mahler – Sinfonia No. 10 [por Deryck Cooke; Simon Rattle [maestro] & Orquestra Filarmónica de Berlim]

Alban Berg – Lulu [Teresa Stratas, Franz Mazura, Kenneth Riegel, Yvonne Minton, Pierre Boulez [maestro] com a Orchestre de l'Opéra National de Paris

Alim Qasimov – Azerbaijan: The Art of the Mugham

Joni Mitchell – Don Juan’s Reckless Daughter

Kate Bush – The Dreaming

Nico – Desertshore

Public Enemy – It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back

Aphex Twin – Drukqs

Panasonic – Panasonic EP

Black Dog Productions – Bytes

James Blake – James Blake