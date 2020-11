Foi apresentado um novo gadget que emite música diretamente para a cabeça sem o recurso a headphones. De acordo com a Associated Press, a empresa Noveto Systems inventou um aparelho chamado "SoundBeamer" que funciona através da criação de uma "bolha de som" para o utilizador que esteja a ouvir música, a ver um filme ou a jogar um videojogo.

De acordo com os inventores, o gadget filtra o som natural em torno do utilizador, fazendo com que o ouvinte experiencie som "surround" sem o auxílio de auscultadores. A tecnologia usa um módulo sensitivo em 3D para localizar e emitir para a posição do ouvido do utilizador. Ondas ultrasónicas enviam, então, o áudio para os ouvidos, através de "pacotes de som" que se localizam junto ao aparelho auditivo. A empresa afirma que ninguém mais conseguirá escutar o som, além do próprio utilizador.

Ayana Wallwater, gestora de produto da Noveto Systems citada pela Associated Press, afirma que "não é preciso dizer ao aparelho onde se está. Não faz streaming para um lugar exato, segue-nos para onde quer que nos dirijamos".

É esperado que a primeira versão comercial surja no final de 2021.

Veja o vídeo de demonstração: