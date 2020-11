Billie Eilish lançou esta quinta-feira o seu novo single, 'Therefore I Am'.

O tema vem acompanhado pelo seu respetivo videoclip, que mostra a cantora a passear-se por um centro comercial completamente vazio, numa espécie de crónica do isolamento provocado pela pandemia.

'Therefore I Am' foi composto e produzido pelo irmão de Billie, Finneas, e é o sucessor de 'My Future', single editado em julho. Ouça aqui: