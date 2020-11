A promessa foi feita por Phoebe Bridgers, no Twitter, a 3 de novembro, dia das eleições presidenciais norte-americanas.

“Se o Trump perder, faço uma versão de 'Iris', dos Goo Goo Golls”, escreveu a autora de “Punisher”, um dos álbuns mais aplaudidos deste ano.

Agora, a norte-americana cumpriu a promessa e revelou a versão que gravou, com a sua compatriota Maggie Rogers, de um dos grandes hits dos anos 90.

A versão pode ser descarregada no Bandcamp de Phoebe Bridgers, que entregará o montante angariado à Fair Fight, associação que apela ao voto e promove a educação eleitoral e a realização de eleições legítimas no estado norte-americano da Georgia e no resto dos Estados Unidos.