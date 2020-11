O YouTube não irá lançar um vídeo "Rewind" relativo ao ano de 2020, quebrando assim uma "tradição" de uma década.

O anúncio foi feito pela plataforma, através das redes sociais. Os vídeos "Rewind", escreve o YouTube, "tiveram sempre como objetivo celebrar-vos. Mas 2020 foi diferente".

"Não é correto continuar como se nada tivesse acontecido, pelo que este ano vamos fazer uma pausa no 'Rewind'. Sabemos que muito do bom que aconteceu em 2020 foi criado por todos vós. Arranjaram forma de animar as pessoas, ajudá-las a superar isto, fazê-las rir".

"Tornaram um ano duro genuinamente melhor. Obrigado por fazerem a diferença", conclui.