O programa BLITZ Rádio, que é transmitido pela rádio SBSR, debruçou-se na passada semana sobre a edição deste ano do Festival Emergente, que se realizará no Capitólio, em Lisboa, com as devidas adaptações ao estado de emergência.

O regresso dos Arcade Fire, com a canção 'Generation A', e uma entrevista com a cantora-compositora Madalena Palmeirim são outros dos destaques do mais recente episódio do BLITZ Rádio.

Pode ouvir aqui a edição de 6 de novembro do programa BLITZ Rádio, que é transmitido pela rádio SBSR à sexta-feira, pelas 19h, repetindo ao sábado às 16h.