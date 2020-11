O disco que Mariza lança no próximo dia 20 de novembro, “Mariza Canta Amália”, recebe uma crítica muito positiva na mais recente edição da revista britânica Uncut.



Atribuindo ao álbum uma pontuação de 8/10, Nigel Williamson escreve: “Quando Mariza surgiu há duas décadas como a nova voz de excelência do 'blues' português conhecido como fado, foi inevitavelmente comparada à incomparável Amália Rodrigues, icónica rainha daquele género durante 60 anos, até à sua morte, em 1999. Só agora, nos seus quarentas, Mariza ganhou coragem para gravar um disco composto apenas por canções de [Amália] - um gesto comparável a Bob Dylan gravar um disco de homenagem a Woody Guthrie”.



“Com arranjos orquestrais deslumbrantes, a cargo do brasileiro Jaques Morelenbaum, Mariza empresta às canções uma sabedoria rica e cheia de personalidade que torna estas canções tão respeitosas como inovadoras”.

Mariza é um dos destaques da revista do Expresso desta semana, já nas bancas. Ao longo de várias páginas, conta-se a história dos verdes anos da fadista mais popular da sua geração, que por estes dias se encontra a celebrar 20 anos de percurso.