Uma fã de Jay-Z foi detida após ter conseguido infiltrar-se num avião que seguia para Los Angeles, apenas para conhecer o rapper.

Yaazmina Payton, de 23 anos, explicou às autoridades que conseguiu evitar os postos de controle de segurança do aeroporto de Chicago sem ser detetada. Foi detida, após ter sido apanhada sem bilhete ou cartão de embarque.

O seu objetivo, contou, era o de apanhar um avião para Los Angeles, e eventualmente poder conhecer Jay-Z.

A mulher foi entretanto libertada sob fiança, no valor de 500 dólares, e foi banida para sempre do aeroporto de Los Angeles. As autoridades estão agora a investigar de que forma Payton fugiu à segurança.