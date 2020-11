Os Tape Impala fizeram uma versão de 'Say It Right', tema de Nelly Furtado, para a BBC Radio 1.

A versão foi gravada a partir da sua cidade-natal, Perth, na Austrália, e fez parte de uma mini-apresentação na qual os Tame Impala também interpretaram 'Is It True' e 'Breathe Deeper'.

