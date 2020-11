As duas canções que os System of a Down partilharam de surpresa, na passada sexta-feira, já angariaram mais de 600 mil dólares (507 mil euros).

Este valor servirá para ajudar os cidadãos da Arménia e do território de Artsaque que estejam entre os mais prejudicados pela guerra em Nagorno-Karabakh, território disputado pela Arménia e pelo Azerbaijão.

Os membros dos System of a Down, de origem arménia, decidiram editar estas duas canções em protesto contra "as injustiças e as violações de direitos humanos" que dizem estar a ser provocadas pelo Azerbaijão e pela Turquia, seu aliado.

Já esta semana, o grupo juntou-se para editar um vídeo onde discutem o conflito e onde agradecem aos fãs que adquiriram, digitalmente, estas duas canções.

"Graças a vocês, poderemos ajudar civis, novos e velhos, afetados por crimes de guerra horrendos", afirmam. "Por favor, vejam a nossa entrevista completa para entenderem o porquê de nos termos reunido" para gravar estes dois temas.