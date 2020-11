Tiago Bettencourt é o convidado desta semana do Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ. Em conversa com Lia Pereira e Luís Guerra, o cantor-compositor português fala sobre o seu novo álbum, “2019 Rumo ao Eclipse”, no qual recorre a um “alter ego” venenoso para mandar alguns 'recados', bem como sobre o êxito inesperado que encontrou com a sua antiga banda, os Toranja.

A sensação de que não pertence a um 'rebanho', ou a uma qualquer corrente na música portuguesa, e a evolução da música popular, quer na duração dos temas quer na profusão de convidados por cada canção, foram outros dos temas da conversa com Tiago Bettencourt.

A sua opinião sobre as recentes eleições presidenciais nos Estados Unidos e a carta aberta da direita portuguesa, posicionando-se contra extremismos, pode também ser conhecida no episódio desta semana do Posto Emissor.

As novas limitações nos horários dos concertos, que ao fim de semana, nos 121 concelhos mais afetados pela pandemia, só poderão acontecer até às 13h, e os mais recentes discos de Jeff Tweedy, dos Wilco, e Capitão Fausto vieram também à baila.

A apresentação do 37º Posto Emissor está a cargo de Lia Pereira e a edição multimédia é de Rúben Tiago Pereira.

Sejam bem-vindos.