Numa altura em que o setor da restauração prepara uma manifestação, este sábado, em Lisboa, os Moonspell vêm a público apoiar "cafés e restaurantes", cuja atividade se encontra condicionada pelo recolher obrigatório num largo período durante os próximos fins de semana nos concelhos onde é apontado um risco elevado de transmissão de covid-19.

"Os Moonspell estão solidários com a restauração. Não pretendemos fazer ativismo, somos músicos e não políticos mas queremos mostrar o nosso apoio ao melhor que Portugal tem: os restaurantes, a comida, o convívio, a hospitalidade", pode ler-se.

"A cultura e a itinerância que a caracteriza está intimamente ligada aos cafés, restaurantes e hotéis que são locais seguros, cumpridores das [normas] e proativos, ao contrário dos congressos dos partidos e da atividade político-partidária", comenta, com ironia, a banda que, no passado dia 31, viu adiado o seu concerto de Halloween em Beja (realizou-se, efetivamente, no passado dia 6).

Fernando Ribeiro foi, em outubro, convidado do podcast Posto Emissor. Um dos nomes mais destacados da música pesada em Portugal fala apaixonadamente sobre concertos em tempos de pandemia e o segredo do eterno charme do metal.