O comediante Tim Heidecker compôs de raiz uma canção que versa sobre a famigerada conferência de Rudy Giuliani, advogado do Presidente dos EUA e ex-mayor de Nova Iorque, no parque do estacionamento da empresa Four Seasons Total Landscaping, em Filadélfia.

Recorde-se que o evento teve aí lugar, entre um crematório e uma loja de produtos sexuais chamada "Fantasy Island", devido a um engano: os representantes de Trump pensavam ter reservado o hotel Four Seasons. E durante a referida conferência de imprensa que a notícia da vitória de Biden nas eleições presidenciais norte-americanas 'rebentou'.

Na canção, uma balada ao piano, podem ouvir-se os seguintes versos: “Standing out in front of a pile of manure / Spitting out lies that belong in the sewer” e “Maybe next time you and your friends can find / Some place that isn’t next to a dildo store", algo como "Ficar à frente de uma pilha de esterco / Cuspir mentiras que pertencem ao esgoto" e "Talvez da próxima vez tu e os teus amigos possam encontrar / Um lugar que não seja ao lado de uma loja de vibradores".

Para ver aqui: