Grávida de 8 meses, Selma Uamusse deu no passado sábado o seu último concerto do ano, tendo a ocasião motivado um texto sentido publicado esta quarta-feira. Nele, faz alusão ao "barrigão" de 32 semanas, onde afirma carregar "um ano desafiante (...) como momentos menos felizes que fazem parte da nossa jornada", mas manifesta também gratidão por poder ter utilizado "o microfone como 'arma' de amor", terminando com uma nota de esperança.

"Nas 32 semanas de gestação que aqui ostento com este barrigão carrego um ano desafiante, como sei que está a ser para todos, e com momentos menos felizes e que fazem parte da nossa jornada... Mas carrego em mim também esperança no coração, fé em Deus, alegria nos meus pés dançantes e muita gratidão nestes meus braços abertos. O último concerto do ano ( pelo menos em Portugal) permitiu fazer chegar a Braga o meu mais recente álbum 'Liwoningo' e não podíamos ter sentido mais calor por parte do público, equipa técnica e de produção. Sinto-me muito privilegiada e honrada por esta profissão que me permite abrir o coração, cantar a plenos pulmões e utilizar o microfone como 'arma' de amor. Foi muito emocionante para mim este dia 7 de novembro de 2020. Confiem que a cultura é segura e continuem ao longo do ano a apoiar os vossos artistas preferidos. Oxalá 2021 nos traga mais abraços, mais afectos, mais concertos mas sejamos gratos pelo dia de hoje!

Selma Uamusse, casada com Tony Fortuna (Tédio Boys, d30, Mancines) será mãe pela terceira vez. Tem duas filhas de um casamento anterior.