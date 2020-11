“Grint no Gram! Estou aqui para vos apresentar a Wednesday G. Grint”. Com uma breve mensagem no Instagram, Rupert Grint, um dos atores que desde a infância se celebrizaram na saga "Harry Potter", anunciou o nascimento da primeira filha.

O ator inglês, de 31 anos, foi pai de uma menina, Wednesday, fruto da sua relação com a atriz Georgia Groome, de 28 anos. O casal está junto há quase dez anos.

Gracejando com o facto de só agora ter aderido à rede social, o ator que foi Ron Weasley nos oito filmes da saga "Harry Potter" recebeu em menos de 24 horas quase 2 milhões de 'gostos'.