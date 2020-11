Paulo Gonzo, convidado do Posto Emissor, recordou o dia em que conheceu um jovem Rui Veloso, que o abordou num bar de Lisboa.



“Eu estava ao balcão, alguém me toca no braço e era o Rui Veloso. Eu já tinha um disco ou dois. Ele vinha mostrar a primeira maquete, que era o 'Ar de Rock', mas todo cantado em inglês”, conta Paulo Gonzo.



“Ele apresentou-se no meio da confusão no [bar] Jamaica. Eu estava acompanhado por umas miúdas de minissaia, queria lá da saber do tipo de óculos e camisa aos quadrados, com uma cassete”, lembra, entre risos, confessando que aconselhou Rui Veloso a lançar o disco em inglês. “Eu e as minhas ideias parvas!”.

Ouça esta história pelos 20m 50s: