Lars Ulrich, dos Metallica, não acredita que os concertos para largos milhares de pessoas voltem a realizar-se antes do final de 2021.

Em entrevista à CNBC, o músico confessou que receia que, até lá, a pandemia de covid-19 não permita grandes aglomerados de pessoas.

“Como infelizmente temos de aceitar, a última coisa que vai acontecer [em breve] são grandes concertos. 20 mil pessoas numa arena, 50 mil pessoas num estádio”.

“As boas notícias são que, quando os Metallica e outras bandas como os Metallica estiverem a tocar em grandes arenas ou estádios, é porque a covid-19, como a conhecemos, já terá acabado".



"Mas pelo que sabemos, comparado com o que sabíamos há três ou há seis meses, é que infelizmente a espera vai ser longa. Diria que, na melhor as hipóteses, [os grandes concertos] voltarão no outono do próximo ano. É para aí que estamos a apontar”, revela Lars Ulrich.