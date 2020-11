Os Foo Fighters estrearam esta terça-feira o videoclip de 'Shame Shame', o seu novo single.

O vídeo, realizado por Paola Kudacki, foi inspirado por "um sonho recorrente" que tem atemorizado Dave Grohl desde a infância, se acordo com um comunicado à imprensa.

O próprio Grohl aparece no vídeo, num campo deserto, durante uma tempestade - sendo que o líder do grupo ainda é visto a dançar com a modelo Sofia Boutella.

Veja aqui: