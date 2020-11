Eddie Vedder irá participar, juntamente com a sua esposa, Jill, no evento virtual "Venture Into Cures", onde interpretará duas canções novas: 'Matter of Time' e uma versão alternativa de 'Say Hi'.

O evento serve como chamada de atenção para a epidermólise bolhosa, uma doença incurável do tecido conjuntivo que provoca bolhas na pele e membranas mucosas.

Juntamente com a esposa, Vedder fundou a EB Research Partnership, organização que luta ativamente pela procura de uma cura para a doença.

O evento, que terá lugar no dia 18 de novembro, contará ainda com celebridades como Judd Apatow, Bradley Cooper, Billie Eilish, Chris Hemsworth, Jimmy Kimmel, David Letterman e Adam Sandler, entre muitos outros.

Jill Vedder decidiu avançar para a criação desta organização por influência do filho de um seu amigo de infância, Ryan Fullmer, que sofre da doença. O evento terá transmissão gratuita através da internet.