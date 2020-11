É habitualmente o primeiro balanço do ano a chegar. A cadeia inglesa de lojas de discos Rough Trade apresentou a sua lista dos 100 melhores álbuns de 2020. O vencedor é "Untitled (Black Is)" do projeto anónimo britânico Sault. Entre os 10 primeiros, há opções mais esperadas como Phoebe Bridgers, Laura Marling, Jarvis Cocker ou Rolling Blackouts Coastal Fever. Os IDLES, uma das maiores revelações do (punk) rock britânico não levam "Ultra Mono" além da 14ª posição.

O top 20 da Rough Trade:

1. Sault - Untitled (Black Is)

2. Phoebe Bridgers - Punisher

3. Rina Sawayama - Sawayama

4. Laura Marling - Song for our Daughter

5. Jarv Is - Beyond the Pale

6. Dream Wife - So When You Gonna

7. Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs - Viscerals

8. Bdrmm - Bedroom

9. Porridge Radio - Every Bad

10. Rolling Blackouts Coastal Fever - Sideways to New Italy

11. Cornershop - England Is A Garden

12. Waxahatchee - Saint Cloud

13. Osees - Protean Threat

14. Idles - Ultra Mono

15. Caribou - Suddenly

16. Tom Misch + Yussef Dayes - What Kinda Music

17. Thurston Moore - By The Fire

18. Oklou - Glamour

19. Working Men’s Club - Working Men’s Club

20. Hazel English - Wake Up!

Veja a lista completa dos 100 álbuns eleitos pela Rough Trade.