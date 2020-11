As Blackpink estão a ser duramente criticadas na China, após ter sido divulgado um vídeo em que elementos da girl band pegam num panda bebé sem luvas, colocando em risco a sua saúde.

No vídeo, as Blackpink são vistas a pegar em Fu Bao, o primeiro panda nascido na Coreia do Sul. O vídeo serve de promoção ao novo reality show das Blackpink, "24/365 with Blackpink".

A editora do grupo, a YG Entertainment, afirmou que adiou a estreia do programa, que deveria ter sido disponibilizado no canal de YouTube das Blackpink esta semana.

Ainda assim, a YG garante que estas cenas foram filmadas na companhia de veterinários e de funcionários do jardim zoológico onde Fu Bao nasceu, e que todas as precauções foram tomadas no sentido de proteger a saúde do bebé panda, espécie em vias de extinção.

Veja o vídeo: