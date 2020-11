Ainda que a atuação dos Queen no Live Aid seja hoje considerada histórica, a banda não saiu do palco com essa percepção.

O guitarrista Brian May deu uma entrevista à TalkRADIO, na qual afirmou que os Queen haviam pensado que o concerto "não foi mau", ignorando o quão mitificado seria nos anos subsequentes.

Este concerto acabaria por ser recriado em "Bohemian Rhapsody", biopic sobre a vida e obra de Freddie Mercury e dos Queen. "Foi muito estranho reviver essa performance para o filme", afirmou May.

"Recriaram-na de forma incrivelmente fiel, e estar naquele cenário deu arrepios. Na altura não percebemos que estava a marcar uma época, saímos a pensar: 'não foi mau'".