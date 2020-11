Dave Grohl e Nandi Bushell irão escrever uma canção juntos, revelou a própria, que também se irá juntar aos Foo FIghters em palco assim que estes visitem Inglaterra, o país-natal da menina.

Recorde-se que Bushell e Grohl estiveram envolvidos numa "batalha" rock, ao longo do ano, que culminou com o lançamento de duas canções originais: uma de Grohl para Nandi, e outra de Nandi para o veterano músico.

O líder dos Foo Fighters e a jovem prodígio estiveram à conversa, via vídeo, com o jornal The New York Times, com Grohl a deixar vários elogios a Nandi.

"Há algo de especial em ver a alegria e energia de uma criança apaixonada por um instrumento", disse.

A "batalha", no entanto, ainda não terminou: Grohl prometeu responder à última canção de Nandi. "É um projeto em grande. Não quero revelar tudo, mas vai ser bom", disse.