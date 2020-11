Os Capitão Fausto apresentam “Sol Posto”, um filme-concerto composto por versões inéditas do repertório da banda, integrando três atuações gravadas ao vivo que ocorreram em três momentos distintos do dia: crepúsculo, noite e alvorada.

Estreará em sessão única em 70 salas de cinema, de norte a sul e ilhas, a 20 de novembro, às 20h00 (data atualizada tendo em conta os condicionalismos provocados pelo estado de emergência). Promete-se "uma experiência visual e auditiva em 5.1, em completa segurança, cumprindo todas as normas da DGS". Os bilhetes já estão à venda em todos os cinemas NOS e no site oficial da banda.

O som e imagem foram gravados ao vivo, ao longo de uma semana em setembro de 2020, em Melides. A realização é de Ricardo Oliveira.

"Tal como na vida quotidiana recente, o filme enfrenta a ideia de um período de ponderação em vez de ação, e de suspensão em vez de concretização", pode ler-se na apresentação. "Vimos passar 2020 com olhos atentos, focados, mas à distância. De dentro das nossas casas imaginámos o que poderia ter acontecido e foi travado, e impotentes para resolver a fonte do impedimento, conformámo-nos com a espera. Os músicos continuaram a tocar música, e os espectadores continuaram a querer ouvi-la, mas deixaram de existir lugares para o fazer. Sol Posto é uma proposta. Se por um lado pretende evocar os mais verosímeis aspetos da experiência de um concerto, torna-se também numa oportunidade de quebrar a barreira física do tradicional palco/plateia".

Veja aqui o trailer: