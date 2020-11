Já são conhecidas as novas datas dos 7 concertos do Santa Casa Portugal Ao Vivo que foram adiados, na sequência da declaração de um novo estado de emergência:

Carminho, 18/11 @ Campo Pequeno

Diogo Piçarra, 19/11 @ Super Bock Pavilhão Rosa Mota

Plutónio, 25/11 @ Super Bock Pavilhão Rosa Mota

Richie Campbell, 26/11 @ Campo Pequeno

Dino D' Santiago, 26/11 @ Super Bock Pavilhão Rosa Mota

Fernando Rocha, 29/11 @ Campo Pequeno

Rodrigo Leão, 3/12 @ Campo Pequeno

Estes espetáculos estão marcados para as 20h, com abertura de portas às 19h. Os bilhetes entretanto adquiridos mantêm-se válidos para as novas datas, e quem ainda não tiver bilhete poderá adquiri-lo nos locais habituais.

As restantes datas mantêm-se inalteradas. Confira-as aqui:

Jorge Palma, 13/11 @ Super Bock Pavilhão Rosa Mota

Branko, 20/11 @ Campo Pequeno

Mafalda Veiga, 20/11 @ Super Bock Pavilhão Rosa Mota

César Mourão, 27/11 @ Campo Pequeno

Carminho, 27/11 @ Super Bock Pavilhão Rosa Mota

Mariza, 28/11 @ Campo Pequeno

Rui Veloso, 28/11 @ Super Bock Pavilhão Rosa Mota

Aurea, 30/11 @ Campo Pequeno

Camané e Mário Laginha, 30/11 @ Super Bock Pavilhão Rosa Mota

Amor Electro, 1/12 @ Super Bock Pavilhão Rosa Mota

Os Quatro e Meia, 4/12 @ Campo Pequeno

Richie Campbell, 4/12 @ Super Bock Pavilhão Rosa Mota

Camané e Mário Laginha, 5/12

David Carreira, 5/12 @ Super Bock Pavilhão Rosa Mota

David Carreira, 6/12 @ Campo Pequeno

The Gift, 7/12 @ Campo Pequeno

Tiago Nacarato & Bárbara Tinoco, 8/12 @ Campo Pequeno

Anjos, 11/12 @ Campo Pequeno

Fernando Daniel, 11/12 @ Super Bock Pavilhão Rosa Mota

Fernando Daniel, 12/12 @ Campo Pequeno

Xutos & Pontapés, 12/12 @ Super Bock Pavilhão Rosa Mota

Mishlawi, 13/12 @ Campo Pequeno

Mishlawi, 16/12 @ Super Bock Pavilhão Rosa Mota

Moonspell, 17/12 @ Super Bock Pavilhão Rosa Mota

Anjos, 18/12 @ Super Bock Pavilhão Rosa Mota

Rui Veloso, 18/12 @ Campo Pequeno

Mariza, 19/12 @ Super Bock Pavilhão Rosa Mota